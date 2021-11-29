Дзидзьо отметил сразу два праздника на сцене

Дзидзьо записал две песни: одну с Олей Поляковой, а другую – с Александром Пономаревым

Заслуженный артист Украины, фронтмен и основатель группы «Dzidzo» Михаил Хома 20 ноября праздновал своё тридцать восьмое день рождение.

Также в рамках программы «Світське життя» артист поблагодарил всех за поздравления и поделился: «Практически каждые свои именины я праздную на сцене и после этого провожу время с семьей, но в этом году сцена немного затягивается из-за двух премьер сразу. Две супер песни, одна с Олей Поляковой, а другая Александром Пономаревым. Отказаться я не мог».

Напомним, что совсем недавно Михаил Хома порадовал публику гимном Украины, который он исполнил перед матчем сборной Украины и Боснии и Герцеговины во Львове. Но, к сожалению, это не вдохновило украинских футболистов на победу.

Недавно звезды украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев и Михаил Хома презентовали клип на песню «Пазлы». Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине.