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    Дзидзьо отметил сразу два праздника на сцене

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    Дзидзьо отметил сразу два праздника на сцене
    Фото из открытых источников

    Дзидзьо записал две песни: одну с Олей Поляковой, а другую – с Александром Пономаревым

    Заслуженный артист Украины, фронтмен и основатель группы «Dzidzo» Михаил Хома 20 ноября праздновал своё тридцать восьмое день рождение.

    Также в рамках программы «Світське життя» артист поблагодарил всех за поздравления и поделился: «Практически каждые свои именины я праздную на сцене и после этого провожу время с семьей, но в этом году сцена немного затягивается из-за двух премьер сразу. Две супер песни, одна с Олей Поляковой, а другая Александром Пономаревым. Отказаться я не мог».

    Напомним, что совсем недавно Михаил Хома порадовал публику гимном Украины, который он исполнил перед матчем сборной Украины и Боснии и Герцеговины во Львове. Но, к сожалению, это не вдохновило украинских футболистов на победу.

    Недавно звезды украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев и Михаил Хома презентовали клип на песню «Пазлы». Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине.

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    Теги: знаменитости артист шоу-бизнес время
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    Дзидзьо отметил сразу два праздника на сцене