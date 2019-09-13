Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Звезда порадовала поклонников откровенным образом

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль взбудоражила воображения поклонников новыми снимками. На свежем фото обольстительная Тина позирует в профиль с голой спиной, обнажая упругий пресс.

Ранее артистка уже публиковала снимок в этом же наряде, только фото было сделано анфас. В кадре Тина также прикрыла рукой аппетитную грудь, а кроп-топ оголил ее плоский животик.

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