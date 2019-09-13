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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Звезда порадовала поклонников откровенным образом

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль взбудоражила воображения поклонников новыми снимками. На свежем фото обольстительная Тина позирует в профиль с голой спиной, обнажая упругий пресс.

    Ранее артистка уже публиковала снимок в этом же наряде, только фото было сделано анфас. В кадре Тина также прикрыла рукой аппетитную грудь, а кроп-топ оголил ее плоский животик.

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    на весь екран згорнути
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом
    Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась упругим прессом

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    Тина Кароль
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