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    Шоу-биз

    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото

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    <p>Джаред Лето</p> <p>Фото: instagram.com/jaredleto/</p> - Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото

    Джаред Лето

    Фото: instagram.com/jaredleto/

    Фонтмен Thirty Second to Mars показал отличную форму

    Знаменитый актер и рок-музыкант Джаред Лето, побывавший недавно в Киеве, опубликовал горячий летний кадр. Он предстал в красных шортах и соломенной шляпе с широкими полями. 47-летний Джаред позировал в водоеме на фоне песчаных валунов и зелени. Знаменитый голливудский холостяк поставил ироничный хештег: hot girl summer («лето горячей девушки»). Поклонники поправили артиста, написав в комментариях: hot man summer («лето горячего мужчины»).

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    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото
    instagram.com/jaredleto/

    Джаред Лето продемонстрировал отличную физическую форму – подтянутую фигуру и рельефный пресс. Сохранять отличную форму ему помогает вегетарианский образ жизни. Музыканты также активно занимается спортом – ходит в зал и увлекается альпинизмом.

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