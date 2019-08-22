Полуобнаженный Джаред Лето взбудоражил воображение поклонниц откровенным фото



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Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto/

Фонтмен Thirty Second to Mars показал отличную форму

Знаменитый актер и рок-музыкант Джаред Лето, побывавший недавно в Киеве, опубликовал горячий летний кадр. Он предстал в красных шортах и соломенной шляпе с широкими полями. 47-летний Джаред позировал в водоеме на фоне песчаных валунов и зелени. Знаменитый голливудский холостяк поставил ироничный хештег: hot girl summer («лето горячей девушки»). Поклонники поправили артиста, написав в комментариях: hot man summer («лето горячего мужчины»).

Джаред Лето продемонстрировал отличную физическую форму – подтянутую фигуру и рельефный пресс. Сохранять отличную форму ему помогает вегетарианский образ жизни. Музыканты также активно занимается спортом – ходит в зал и увлекается альпинизмом.



