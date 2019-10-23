  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро

    • Розсилка
    <p>Оля Полякова</p> <p>Фото: instagram.com/polyakovamusic/</p> - Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро

    Оля Полякова

    Фото: instagram.com/polyakovamusic/

    Певица объяснила, почему билеты на ее концерты такие дорогие

    «Королева ночи» украинского шоу-бизнеса Оля Полякова призналась, что вообще не умеет экономить, а все заработанные деньги продолжает вкладывать в развитие своего имения. Об этом она рассказала в эфире программы «Утро с Украиной».

    «Сценические костюмы с моей шоу стоят более 100 000 евро - это только мои, без балета. У нас очень дорогое шоу, поэтому люди иногда жалуются, что дорогие билеты. Но понимаете, мы такое привозим в разные города Украины, что люди такого еще никогда не видели: и лошади, и все декорации - это все мы перевозим фурами, а это дорого стоит», - отметила Оля.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро
    Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро

    «Экономить я не умею, но, если честно, мне некогда и куда тратить деньги. Потому что я с самолета прыгаю в машину, а из машины - в самолет. Так и живу», - заверила она.

    «Сейчас я занимаюсь строительством. Только достроила дачу и работаем над баней. А вы знаете, что такое строительство - берешь деньги и передаешь в другие руки. Поэтому деньги видишь только в чужих руках», - призналась Полякова.

     Читайте также: Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес строительство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ