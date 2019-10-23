Полякова призналась, что тратит на костюмы больше 100 тысяч евро



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Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица объяснила, почему билеты на ее концерты такие дорогие

«Королева ночи» украинского шоу-бизнеса Оля Полякова призналась, что вообще не умеет экономить, а все заработанные деньги продолжает вкладывать в развитие своего имения. Об этом она рассказала в эфире программы «Утро с Украиной».

«Сценические костюмы с моей шоу стоят более 100 000 евро - это только мои, без балета. У нас очень дорогое шоу, поэтому люди иногда жалуются, что дорогие билеты. Но понимаете, мы такое привозим в разные города Украины, что люди такого еще никогда не видели: и лошади, и все декорации - это все мы перевозим фурами, а это дорого стоит», - отметила Оля.

«Экономить я не умею, но, если честно, мне некогда и куда тратить деньги. Потому что я с самолета прыгаю в машину, а из машины - в самолет. Так и живу», - заверила она.

«Сейчас я занимаюсь строительством. Только достроила дачу и работаем над баней. А вы знаете, что такое строительство - берешь деньги и передаешь в другие руки. Поэтому деньги видишь только в чужих руках», - призналась Полякова.