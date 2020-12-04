Помолодевший Киану Ривз ошеломил фанаток (видео)

Голливудский актер поразил поклонниц посвежевшим видом и харизмой

56-летний актер Киану Ривз избавился от образа грустного и брутального мужчины, который эксплуатировал годами. Один из самых желанных мужчин мира отрезал длинные волосы и сбрил бороду, которые визуально делали его старше. Он сделал модную короткую стрижку.

Ривз предстал после бьюти-преображения в шоу Джимми Фэллона. Звездный актер трилогии «Матрица» и боевика «Джон Уик» в casual-наряде пообщался с телеведущим и своим коллегой Алекс Уинтер. Они обсудили съемки в новом фильме «Билл и Тед снова в деле». Он стал продолжением научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года. В этой картине молодой Киану впечатлил кинокритиков и зрителей своей игрой.

Актер пребывал в отличном настроении. Он много улыбался и шутил. Поклонники пришли в восторг от перемен во внешности кумира. Более эмоциональными оказались женщины. Фанатки эмоционально откликнулись на бьюти-трансформацию знойного брюнета.

«Брось свою даму и женись на мне», «Парню шестой десяток, ну как такое возможно?», «О, ты с годами как коньяк, только крепче!», «Он не стареет, бессмертный?», «Я сплю с твоим фото, обожаю! Хочу тебя, красавчик!», «Шикарная прическа, супер, как подходит!», «Никогда не поверю, что ему 56 лет», «Я обожаю его с «Адвоката дьявола» и «Сладкого ноября». Лучший, мечта!», «Такой молодой, красивый и веселый... Это точно Киану? Молодец», «Как рада вас видеть таким счастливым», «Глаза светятся от любви! Искорки во взгляде заметили?» – высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.