Дочь Спилберга заявила, что ушла работать в порно ради искусства (фото)

Звездная дочь назвала преимущества работы в вебкам-порно

24-летняя актриса Микаэла Спилберг, дочь режиссера Стивена Спилберга, назвала преимущества работы в вебкам-порноиндустрии, в которую решила уйти в феврале. Ее слова передает HollywoodLife.

«Моя работа позволила мне удовлетворять базовые потребности без того, чтобы гнуть спину на какой-нибудь ужасной работе, отдаваясь под жесткий корпоративный контроль», — объяснила Спилберг. Она добавила, что счастлива «работать на себя и делать, что хочет, когда хочет, на своих условиях».

Спилберг добавила, что ее не прельщает карьера обычной актрисы: «Традиционная киноиндустрия мне неинтересна. Я просто хочу рисовать и не беспокоиться о деньгах. Я бы отдала что угодно за студию или домик, где я могла бы в любое время использовать, чтобы заниматься искусством, моей страстью».

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.