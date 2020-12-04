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    Жизнь

    Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

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    15-летняя исследовательница Гатанджали Рао из штата Колорадо - Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»
    15-летняя исследовательница Гатанджали Рао из штата Колорадо

    Девочка создала брузерное расширение Kindly, которое способно распознать травлю в Интернете

    Журнал Time ежегодно выбирает «Человека года», а в этом году назвал еще и имя «Ребенка года». В этой номинации победила 15-летняя исследовательница Гатанджали Рао из штата Колорадо.

    Из пяти тысяч американских детей в возрасте от 8 до 16 лет комиссию наиболее впечатлила именно Рао, которая исследует научные технологии и применяет их для борьбы с актуальными проблемами. Так, в интервью Анджелине Джоли она рассказала, что создала браузерное расширение Kindly, которое способно распознать травлю в Интернете.

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    Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»
    Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

    К удивлению Гатанджали, подростки восприняли это не как лишний контроль, а как возможность исправить свои ошибки, и с удовольствием устанавливали доброе расширение на свои телефоны. Сейчас девочка разрабатывает технологию, которая помогла бы быстро определять, есть ли в воде паразиты, чтобы решить одну из главных проблем стран третьего мира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости дети
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