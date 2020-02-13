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    Шоу-биз

    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)

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    <p>Секс-символ украинского шоу-бизнеса исполнил сразу четыре хита на украинском языке</p> <div></div> - Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса исполнил сразу четыре хита на украинском языке

    Фото: Главком

    Никто не устоял перед чарами белокурого певца

    2 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года». Проект осуществил громкий рестарт после длительного перерыва.

    Продюсером шоу снова выступил ректор Национального университета культуры Михаил Поплавский. Но на этот раз он сделал это вместе с поп-идолом Олегом Винником, который на пресс-конференции ярко и емко поведал о миссии премии.

    Также белокурый секс-символ украинской эстрады порадовал поклонников сразу четырьмя хитами на украинском языке.  Молодежь и мужчины, не говоря уже о преданных «волчицах», не сдерживали эмоций во время выступления поп-идола и танцевали в проходе партера.

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    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Поп-идол Винник «зажег» публику на «Украинской песни года» (фото)
    Фото: Главком

    Отметим, что награды получили NK, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская. Кроме исполнителей были отмечены поэты и композиторы. Их роль в Украине всегда до сих пор недооценивали.

    Подробнее о событии - в большом репортаже «Главкома»

     Читайте также: Лайфхак от Зиброва: «Я в гримерке не распеваюсь, а употребляю коньяк»

     

     

     

    Павел Зибров Михаил Поплавский Олег Винник новости
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