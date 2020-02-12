Поплавский признался, что вложил в «Украинскую песню года»

Артист рассказал для чего организовал премию

В Национальном дворце искусств «Украина» проходит Национальная музыкальная премия «Украинская песня года».

Атором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки «Украинская песня года» выступает Михаил Поплавский.

Накануне вручения премий Михаил Поплавский и Олег Винник пообщались с журналистами и рассказали о расходах и цели проведения мероприятия.

«Поверьте мне, сегодня сюда вложено много души, сердца и финансов, для того, чтобы вы увидели инновационный проект «Украинской песни года», - признается Поплавский.

Также народный артист страны рассказал, что пригласить в качестве главного режиссера проекта Катя Царик было идеей его коллеги Олега Винника.

На ее счету 300 клипов, в том числе для Ани Лорак, Веры Брежневой, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сати Казановой, Джамалы, Гайтаны, группы «С.К.А.Й», показ Литковский на UFW, шоу «Viva. Самые красивые люди», сольный концерт Ани Лорак, шоу «Голос страны» и «Голос страны-2» и другие не менее успешные проекты.

Михаил Поплавский считает, что он вместе с Олегом Винником уже построили свою прочную платформу, поэтому должны поддерживать молодых украинских исполнителей.