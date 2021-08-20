Популярная певица запретила выпускать свои песни после смерти

В завещании артистки есть пункт, запрещающий выпускать ее песни посмертно

Американская исполнительница Лана Дель Рей сообщила, что в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно. Об этом пишет NME.

Певица рассказала об этом, после того, как музыкант Андерсон Пак раскритиковал выпуск композиций после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фотографию новой татуировки, которая представляет собой текст: «Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика».

Лана Дель Рей разместила снимок тату Пака в своем Instagram-аккаунте. «Андресон... То, что написано на твоей руке, есть в моем завещании», — отметила она.

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На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.