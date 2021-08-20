Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить

Звезда вспомнила, как над ней раньше издевались

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно устраивала эффектную фотосессию, откровенно рассказала, как над ней раньше смеялись.

Так, звезда страдала из-за своих веснушек. Она призналась, что раньше ее называли «рябой» и «конопэ», а иногда даже спрашивали: «на тебе что, мухи посидели?».

«Я долго стеснялась своих веснушек. Я чувствовала себя не такой, как все остальные. Они мне казались грязными и некрасивыми. С меня часто смеялись», — рассказала Даша.

Одно время исполнительница даже хотела избавиться от веснушек, но не смогла этого сделать. Однако, она приняла себя и полюбила свои метки на лице, и советует это сделать каждому.

«Возлюби веснушки свои, и весь мир тебе улыбнется», — сообщила артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.