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    Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить

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    Певица и модель Даша Астафьева - Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
    Певица и модель Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Звезда вспомнила, как над ней раньше издевались

    Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно устраивала эффектную фотосессию, откровенно рассказала, как над ней раньше смеялись.

    Так, звезда страдала из-за своих веснушек. Она призналась, что раньше ее называли «рябой» и «конопэ», а иногда даже спрашивали: «на тебе что, мухи посидели?».

    «Я долго стеснялась своих веснушек. Я чувствовала себя не такой, как все остальные. Они мне казались грязными и некрасивыми. С меня часто смеялись», — рассказала Даша.

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    Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
    Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
    Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
    instagram.com/da_astafieva/

    Одно время исполнительница даже хотела избавиться от веснушек, но не смогла этого сделать. Однако, она приняла себя и полюбила свои метки на лице, и советует это сделать каждому.

    «Возлюби веснушки свои, и весь мир тебе улыбнется», — сообщила артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Знаменитая украинская модель рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить