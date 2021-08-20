Стало известно, кто станет новым Капитаном Америка в экранизации Marvel

Сыграет ли сам Крис Эванс, неизвестно

Актер Энтони Маки сыграет главную роль в следующей части «Капитана Америка». Неизвестно, будет ли в съемках участвовать Себастьян Стэн, с которым Маки играл в сериале «Сокол и Зимний Солдат».

Сыграет ли в этом проекте сам Крис Эванс, который в последних «Мстителях» передал свой щит Энтони, также хранится в тайне.

Актер Энтони Маки

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.