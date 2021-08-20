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    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

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    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

    Их первенец появился на свет летом 2017 года

    В семье актера Джейсона Стейтема и его возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли ожидается пополнение: в своем инстаграме модель сообщила, что беременна. Для пары это будет второй ребенок.

    Джейсон и Роузи вместе уже более десяти лет. Их первенец — Джек Оскар — появился на свет летом 2017 года.

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    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Супермодель и супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка