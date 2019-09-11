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    Шоу-биз

    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда поделилась подробностями лечения

    Врачи обнаружили у 38-летней Ким Кардашьян признаки красной волчанки и ревматоидного артрита. Звезда реалити-шоу и раньше подозревала у себя проблемы со здоровьем. В итоге анализы подтвердили ее опасения. Спустя несколько дней Ким прокомментировала свое состояние в эфире телешоу Today и рассказала о лечении.

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    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    После получения страшного диагноза: Ким Кардашьян впервые прокомментировала состояние здоровья
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    «Мы собираемся поговорить об этом в следующем эпизоде «Семейства Кардашьян». Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться с симптомами. Мы выбрали оптимальный план действия… Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь в числе заболевших людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о самом плохом. От всего этого действительно впадаешь в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно», – призналась журналистам супруга Канье Уэста.

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    Кардашьян
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