Многодетная мать разбогатела на интимных фото, но столкнулась с травлей от соседей (фото)

Об увлечении Пойндекстеров их консервативные и набожные соседи узнали примерно через год

Мать троих детей, 44-летняя Тиффани Пойндекстер из Калифорнии завела аккаунт на сервисе OnlyFans, стала публиковать там интимные фото и вскоре разбогатела. Однако, сообщает Daily Mail, эта подработка навлекла на нее гнев соседей.

Американка заметила, что в настоящее время зарабатывает примерно 150 тысяч долларов в месяц. Она открыла свой аккаунт в 2019 году, чтобы добавить новизны в отношения с 49-летним мужем Крисом (Chris).

На OnlyFans она известна как миссис Пойндекстер. На снимках Тиффани обычно позирует в нижнем белье, выполняя домашние дела. «Мы начали в сентябре 2019 года, и никто об этом не знал. Ни друзья, ни семья, ни кто-либо еще. Это был сексуальный секрет между мной и мужем, его это забавляло», — пояснила модель.

Об увлечении Пойндекстеров их консервативные и набожные соседи узнали примерно через год и начали травить всю семью. Тиффани рассказала, что некоторые родители хотели выгнать ее детей из школы. В итоге скандал в школе удалось уладить, но соседи все равно продолжают их осуждать. Она рассказала, что недовольные ее фотографиями написали местному священнику и епископу, а также создали секретную группу в Facebook, чтобы сплетничать об их семье.

Ранее «Скотч» показывал, как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делона и других знаменитостей прошлого

К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.