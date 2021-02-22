Падало на голову детям. В шикарной квартире Оли Поляковой обвалился потолок (видео)

Оля говорит, что неоднократно просила и обращалась в обслуживающую компанию, но все безрезультатно

Сегодня, 22 февраля, Оля Полякова вышла с экстренным прямым эфиром в Instagram. В ее квартире в самом центре Киева из-за талого снега размок и обвалился потолок. Это произошло утром, пока дети артистки собирались в школу. На видео можно увидеть результаты происшествия: внушительная часть потолка свалилась и повредила диван, чудом никого не задев.

Полякова рассказала, что обращалась в свой ЖЭК с просьбой убрать снег еще в прошлую пятницу. Там ее обращения в очередной раз проигнорировали: борьба с ЖЭКом для певицы стала ежегодной традицией. В результате все выходные талый снег просачивался сквозь потолки — и те начали рушиться. Певица отдельно показала комнату своей дочери Маши: там уже выпадают люстры, а вода заливает дорогостоящую технику. В квартире, расположенной в престижном квартале, стоит отчетливый запах сырости, которым вынуждена дышать вся семья.

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Оля Полякова неоднократно поднимала эту тему в своих социальных сетях, писала множество заявлений и просила перевести ее дом в другую обслуживающую компанию. После сегодняшнего инцидента, исчерпав попытки решить проблему цивилизованным путем и испугавшись за безопасность членов своей семьи, артистка обратилась к общественности.

«У меня шок, я не понимаю, что делать. Вы думаете, я со своим характером никуда не ходила? Писала, ходила, обращалась. Безрезультатно. Тем, кто советует обращаться к Зеленскому: мы не должны пользоваться своими знакомствами, мы должны пользоваться своими правами. Если мы платим за обслуживание, нас должны качественно обслуживать! Я исправно плачу за коммуналку каждый месяц, а в моей квартире — Армагеддон!», — прокомментировала Полякова.

Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

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