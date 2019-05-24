Потап и Настя Каменских сбросили 50 килограммов на двоих



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Потап и Настя Каменских

Звезды плотно занялись собой, потому что одно время выглядели достаточно тяжеловесно

Музыканты Потап и Настя Каменских смогли похудеть на 50 килограммов на двоих за последние несколько лет. Одно время популярные исполнители испытывали очень серьезные проблемы с весом. К примеру, несколько лет назад все считали, что Настя Каменских беременна. Однако это было совсем не так. Просто у певицы был серьезный лишний вес. При росте в 173 сантиметра она весила 80 килограммов.

В итоге Настя Каменских начала борьбу с лишним весом. Однажды за восемь дней ей удалось скинуть сразу девять килограммов. После этого она лежала в санатории, где худела на воде. Лишние килограммы уходили, но потом возвращались снова. Тогда звезда решила бороться с весом другим путем. Она установила точные часы, в которые употребляла пищу. Ела она строго в 10, 14 и 19 часов. Порой устраивала себе крошечные перекусы. Питание было самым простым – овощи, рыба, мясо. Естественно, что по вечерам никаких углеводов. Сейчас вес артистки составляет всего 60 килограммов. Она в прекрасной форме.

Потап и Настя Каменских накануне, 23 мая, сыграли свадьбу в одном из элитных ресторанов под Киевом. Поздравить их со знаковым событием в жизни пришли многие звезды украинского шоу-бизнеса.