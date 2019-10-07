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    Шоу-биз

    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами

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    <p>Потап и Настя Каменских</p> <p>Фото: instagram.com/kamenskux/</p> - Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами

    Потап и Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    По его словам, это происходит во время съемок или кинопроб.

    48-летний исполнитель Потап уже несколько месяцев женат на певице Насте Каменских. По словам артиста, молодая супруга постоянно меняет его жизнь к лучшему и дарит невероятные эмоции.

    Правда, одна из таких эмоций – ревность. Оказывается, Настя Каменских целуется не только со своим мужем, но и с другими мужчинами. Конечно, это происходит только на съемочной площадке или во время кинопроб. Однако Потапу от этого факта совсем не легче. О своих переживаниях он рассказал во время ток-шоу «Звездный путь».

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    на весь екран згорнути
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами
    Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами

    «Мне единственное что не нравится, когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного это… Но…мы друг друга любим. Чего цепляться, если она артистка», — отметил Потап, резко оборвав разговор о карьере Каменских.

    При этом к другой части работы своей возлюбленной исполнитель относится спокойно. Речь идет об участии Анастасии в откровенных фотосессиях. Потапа вовсе не напрягает, что его жена раздевается перед камерой. Как артист выразился, он уверен в своей любви.

    «Мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина», — обратил внимание продюсер.

    Напомним, Потап при этом тоже время от времени заставляет поволноваться свою супругу. Например, недавно артист презентовал новый клип, который, по большей части, посвящен стриптизершам.

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    Настя Каменских артист Потап
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