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    Шоу-биз

    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских

    • Розсилка
    <p>Потап и Настя Каменских</p> <p>Фото: instagram.com/kamenskux/</p> - Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских

    Потап и Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Впервые за последние несколько лет продюсер и рэпер Потап дал большое интервью на телевидении

    Этот год для Алексея Потапенко стал особым - 20 лет на сцене, брак и выход сольного альбома «Mishа». После женитьбы жизнь рэпера Потапа изменилась, о чем позаботилась его молодая супруга, которая мотивирует его заботиться о своем здоровье.

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    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских
    Потап признался, что стал счастливее после свадьбы с Каменских

    «Пью кофе. Но сейчас пью де каф, без кофеина, с кокосовым молоком и с сахарозаменителем. ЗОЖ. Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той жизни, которая была бурной, и правильно делает. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный. Новый альбом будет очень лиричным, откровенным, в этом альбоме личные вещи. Например, песня о наших отношениях с Настей к журналистам, как мы прятались и хотелось рассказать всему миру, что ты любишь эту женщину. В альбоме очень много романтических тем», –  рассказал «Зірковому шляху» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

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    Настя Каменских Потап
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