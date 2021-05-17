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    Разумков впервые показал на фото своих детей (фото)

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    Фото: dmytro.razumkov / Instagram - Разумков впервые показал на фото своих детей (фото)

    Фото: dmytro.razumkov / Instagram

    Вы – самое ценное, что у меня есть, – подписала снимок Разумков

    Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 15 мая в Международный день семьи опубликовал в Instagram фотографию своих родных – жены Юлии Чайки и двух сыновей.

    «Вы – самое ценное, что у меня есть. Люблю безгранично! С Международным днем семьи!» – написал спикер ВР.

    Фото, размещенное Разумковым, черно-белое. Семья сидит на диване, один из мальчиков обнимает отца, а второй находится у матери на коленях.

    instagram.com/dmytro.razumkov/
    instagram.com/dmytro.razumkov/

    Подписчики пожелали Разумкову и его семье счастья.

    Ранее, 23 апреля Разумков поздравил жену с днем рождения.

    «Уже больше 17 лет мы вместе празднуем твой день рождения! Спасибо тебе за все эти годы!» – написал он.

    instagram.com/dmytro.razumkov/
    instagram.com/dmytro.razumkov/

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: знаменитости дети звезд
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