Разумков впервые показал на фото своих детей (фото)

Вы – самое ценное, что у меня есть, – подписала снимок Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 15 мая в Международный день семьи опубликовал в Instagram фотографию своих родных – жены Юлии Чайки и двух сыновей.

«Вы – самое ценное, что у меня есть. Люблю безгранично! С Международным днем семьи!» – написал спикер ВР.

Фото, размещенное Разумковым, черно-белое. Семья сидит на диване, один из мальчиков обнимает отца, а второй находится у матери на коленях.

instagram.com/dmytro.razumkov/

Подписчики пожелали Разумкову и его семье счастья.

Ранее, 23 апреля Разумков поздравил жену с днем рождения.

«Уже больше 17 лет мы вместе празднуем твой день рождения! Спасибо тебе за все эти годы!» – написал он.

instagram.com/dmytro.razumkov/

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.