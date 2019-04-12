Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце



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Мик Джаггер

Фронтмен The Rolling Stones поблагодарил поклонников за поддержку

В Сети появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после перенесенной им операции на сердце. Ранее английский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones уже обращался к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку и теплые слова. Исполнитель отметил, что чувствует себя намного лучше и постепенно поправляется. Также артист не забыл выразить благодарность медперсоналу клиники, в которой он находился.

Как сообщалось ранее, Мик Джаггер перенес операцию на сердечном клапане в одной из больниц Нью-Йорка. Медики настаивали на том, чтобы пациент соблюдал все предписания, исполнителю нельзя перенапрягаться. Однако, судя по свежим фото, вокалист рок-группы The Rolling Stones уже выходит на прогулки и даже позирует перед объективами фотокамер.

Ранее сообщалось, что Джаггер, соблазнивший более четырех тысяч девушек, остепенился, остановив выбор на 32-летней балерине Мелани Хамрик.

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