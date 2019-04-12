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    Шоу-биз

    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце

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    Мик Джаггер - Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Мик Джаггер

    Фронтмен The Rolling Stones поблагодарил поклонников за поддержку

    В Сети появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после перенесенной им операции на сердце. Ранее английский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones уже обращался к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку и теплые слова. Исполнитель отметил, что чувствует себя намного лучше и постепенно поправляется. Также артист не забыл выразить благодарность медперсоналу клиники, в которой он находился.

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    Как сообщалось ранее, Мик Джаггер перенес операцию на сердечном клапане в одной из больниц Нью-Йорка. Медики настаивали на том, чтобы пациент соблюдал все предписания, исполнителю нельзя перенапрягаться. Однако, судя по свежим фото, вокалист рок-группы The Rolling Stones уже выходит на прогулки и даже позирует перед объективами фотокамер.

    Ранее сообщалось, что Джаггер, соблазнивший более четырех тысяч девушек, остепенился, остановив выбор на 32-летней балерине Мелани Хамрик.

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    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце
    Появилось первое фото 75-летнего Мика Джаггера после операции на сердце

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    артист здоровье музыка
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