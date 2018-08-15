Правительству Израиля удалось найти деньги на проведение «Евровидения-2019»



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В последний момент Израиль нашел деньги на проведение международного песенного конкурса

Организатор конкурса Израильская государственная телерадиокомпания «Кан» предоставит Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию на €12 млн.

«Кан» удалось договориться с министерством финансов страны. Телерадиокомпания также выражает надежду, что правительство выполнит взятые на себя обязательства с тем, чтобы гарантировать проведение европейского песенного конкурса в Израиле на достойном уровне.

Министр связи Аюб Кара поздравил граждан страны с тем, что песенный конкурс все же состоится:

«Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его усилия, направленные на то, чтобы привести в нашу страну самое важное европейское культурное событие. Я благодарю представителей Министерства финансов и ИКТ за их сотрудничество в подготовке конкурса, уверен, что вместе мы добьемся успеха».

Напомним, что по условиям договора между Израилем и Европейским вещательным союзом, вопрос финансовой поддержки должен был быть урегулирован до 14 августа. Только 14 августа вечером вопрос был решен. Если бы этого не произошло, то страна могла лишиться права на проведение «Евровидения», несмотря на безусловную победу Нетты Бразилий.

Джерело: graziamagazine.ru