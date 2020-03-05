Виктория Бекхэм растрогала поклонников архивным снимком



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Дэвид и Виктория Бекхэм instagram.com/victoriabeckham/

Летом супруги отметили 20-ую годовщину свадьбы

4 марта старшему сыну Дэвида и Виктории Бекхэм исполнился 21 год. В день рождения первенца бывшая «перчинка» опубликовала фото, сделанное в первые часы жизни Бруклина и растрогала поклонников искренним поздравлением.

На снимке знаменитый футболист, тогда еще совсем молодой, но уже знаменитый, держит на руках новорожденного сына. Дэвид не скрывал переполнявшие его эмоции, а фотограф смог их «поймать».

«В этот день, 21 год назад, самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чуткий, ласковый, добрый и веселый, ты - наше все. Я так тебя люблю, Дэвид. С Днем Рождения, Бруклин», - обратилась к близким людям знаменитость.

Подписчики звезды пришли в восторг и от фотографии, и от искренних слов Виктории. «Это так мило! Я сейчас расплачусь», «Какой счастливый Дэвид!», «Было бы очень здорово, будь в каждой семье такое счастье», — написали фолловеры.

Напомним, Дэвид Бекхэм еще в 1999 году женился на певице Виктории Адамс. 4 июля прошлого года знаменитые супруги отметили 20-ую годовщину свадьбы. У супругов четверо детей: Бруклину — 21 год, Ромео 17 лет, Крузу — 15, а единственной девочке Харпер Севен — восемь лет.

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