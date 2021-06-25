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    Квентин Тарантино оставил автограф на ноге случайной прохожей

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    Режисер Квентин Тарантино - Квентин Тарантино оставил автограф на ноге случайной прохожей
    Режисер Квентин Тарантино

    Режиссер без замедления согласился на предложение девушки

    В TikTok завирусилось видео, на котором фанатка просит Квентина Тарантино расписаться на ее ноге. Режиссер сразу ответил: «Да, конечно!»

    «Когда случайно столкнулась с Тарантино, и спросила первое, что пришло в голову», — написала девушка.

    Но на автографе девушка решила не останавливаться — она сразу же спросила Тарантино, сможет ли он оценить ее ногу. Однако режиссер отказался, сказав, что нога фанатки «была бы на вершине его рейтинга».

    Квентин Тарантино известен своим фут-фетишем — особой страстью к женским стопам. Крупные изображения ног часто появляются в фильмах режиссера, про это на премии Гильдии киноактеров шутил даже Брэд Питт, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде…».

    @dezertflake

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    «Я хочу поблагодарить своих коллег по фильму: Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин снял с женских ног обуви больше, чем служба безопасности в аэропорту», — говорил Питт в своей речи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости кино
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    Квентин Тарантино оставил автограф на ноге случайной прохожей