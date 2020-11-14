У день народження принца Чарльза у мережі з’явилося зворушливе фото Єлизавети II з сином
Спадкоємцю британського престолу виповнилося 72 роки
Принц Чарльз 14 листопада святкує день народження. Спадкоємцю британського престолу виповнилося 72 роки.
Офіційний акаунт королівської родини в Instagram опублікував архівне фото британської королеви та її старшого сина.
На фото тодішня принцеса Єлизавета сидить в кріслі в Букінгемському палаці після церемонії хрещення свого первістка.
Переглянути цей допис в Instagram
Маленький принц зображений в розшитій хрестильній сорочці. Принца Чарльза хрестив архієпископ Кентерберійський Джеффрі Фішер 15 грудня (1948 рік).
«Бажаємо принцу Уельському щасливого дня народження!» — йдеться у підписі до фото. На другому знімку Єлизавета II позує в компанії сина на Highland Games (Ігри горців) в Шотландії у 2016 році.
Нагадаємо, королівський історик зазначив, що принц Чарльз не поступиться троном синові Вільяму.