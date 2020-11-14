У день народження принца Чарльза у мережі з’явилося зворушливе фото Єлизавети II з сином

Королівський історик зазначив, що принц Чарльз не поступиться троном синові Вільяму

Спадкоємцю британського престолу виповнилося 72 роки

Принц Чарльз 14 листопада святкує день народження. Спадкоємцю британського престолу виповнилося 72 роки.

Офіційний акаунт королівської родини в Instagram опублікував архівне фото британської королеви та її старшого сина.

На фото тодішня принцеса Єлизавета сидить в кріслі в Букінгемському палаці після церемонії хрещення свого первістка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Маленький принц зображений в розшитій хрестильній сорочці. Принца Чарльза хрестив архієпископ Кентерберійський Джеффрі Фішер 15 грудня (1948 рік).

«Бажаємо принцу Уельському щасливого дня народження!» — йдеться у підписі до фото. На другому знімку Єлизавета II позує в компанії сина на Highland Games (Ігри горців) в Шотландії у 2016 році.

Нагадаємо, королівський історик зазначив, що принц Чарльз не поступиться троном синові Вільяму.