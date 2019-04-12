Про украинскую рэпершу Alyona Alyona написал американский Vogue



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Alyona Alyona Виталик Мельников

Украинская артистка покоряет западные глянцевые издания

Рэперша Alyona Alyona, главное имя на сегодняшней хип-хоп-сцене в Украине, стала героиней американского журнала Vogue.

В интервью изданию Алёна Савраненко рассказала о новом альбоме «Пушка», о том, с чего начинала свой творческий путь и как стала Алёной Алёной. Рэперша призналась, что на нее очень повлиял трек Gangsta's Paradise рэпера Coolio. Впервые она услышала его в 12 лет. Позже отец купил Алёне альбом Эминема The Eminem Show.

«Это изменило мой мир, — вспоминает девушка. — Когда пишешь обычную попсовую песню, у тебя всего несколько строчек. В одной строке всего пару слов и минимум информации. Но когда ты читаешь рэп, ты можешь сказать больше, длиннее строки — интереснее история. Так я начала читать рэп, чтобы рассказывать больше историй».

Также рэперша рассказала о том, как ей пришлось пережить этап неприятия своего творчества, когда любой мог сказать ей «иди борщ вари». По словам Алёны, объектом критики становился даже украинский язык, на котором она читала, пишет Buro24/7.

Напомним, что в первый альбом «Пушка» украинской рэперши Alyona Alyona вошли 13 композиций, среди которых главные хиты исполнительницы, в частности, треки «Головы», «Рыбки» и «Залишаю свій дім». Также на пластинке есть и новые песни. Среди них - «Якби я була не я» - хит из пулеметным фаст-флоу, «Мамо» - лирическое посвящение маме. «Падло» - бронебойный фит с Alina Pash, «Пушка» - пример идеальной самоиронии.