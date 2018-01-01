  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу

    Как оказалось, никто не ожидал, что Потап предложит украинской певице стать звездной помощницей
    В минувшем выпуске шоу «Голоса країни» приняла участие участница международного песенного конкурса «Евровидение» и экс-нардеп Злата Огневич. Певица исполнила песню One day и развернула всех четырех звездных тренеров. На вопрос об участии певицы в проекте, Злата Огневич заявила, что такое было бы возможно
    • Сьогодні, 16:35
    • Розсилка
    Злата Огневич
    Злата Огневич

    Как оказалось, никто не ожидал, что Потап предложит украинской певице стать звездной помощницей

    В минувшем выпуске шоу «Голоса країни» приняла участие участница международного песенного конкурса «Евровидение» и экс-нардеп Злата Огневич. Певица исполнила песню One day и развернула всех четырех звездных тренеров.

    На вопрос об участии певицы в проекте, Злата Огневич заявила, что такое было бы возможно только в тренерском кресле. Услышав это, Потап предложил Злате быть звездным советником в его команде. Артистка согласилась, и впервые в украинской истории «Голосу країни» популярная певица будет помогать тренеру на репетициях с участниками, а также консультировать при подборе репертуара для вокалистов.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу
    Продюсер «Голоса країни» прокомментировал участие Златы Огневич в шоу

    Но в сети разгорелись целые дискуссии на тему того, что предложение Потапа противоречит правилам шоу.

    Участие Златы в шоу прокомментировал продюсер проекта. По его словам, это не является нарушением правил.

    «Эта практика используется в других странах. Изначально Злата участвовала в «слепых прослушиваниях» как специально приглашенная звезда. Поэтому предложение Потапа стало неожиданным как для нее, так и для команды: каждый тренер знает, что имеет право предложить звезде стать его советником, но несколько сезонов подряд этой «дополнительной функцией», - отметил продюсер проекта Владимир Завадюк.

     


    Читайте також
    Голос країни Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ