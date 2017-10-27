Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»

Бывшая народная избранница покорила всех четырех судей проекта

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была народным депутатом Верховной рады в 2014-15 годах, выступила на сцене популярной телепередачи «Голос країни». Она исполнила песню One Day и развернула всех четверых членов жюри. Артистка уточнила, что не преследует амбиции победить в этом конкурсе. Услышав это, Потап



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Злата Огневич

Бывшая народная избранница покорила всех четырех судей проекта

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была народным депутатом Верховной рады в 2014-15 годах, выступила на сцене популярной телепередачи «Голос країни». Она исполнила песню One Day и развернула всех четверых членов жюри.

Артистка уточнила, что не преследует амбиции победить в этом конкурсе. Услышав это, Потап предложил певице стать звездным советником в его команде.

Артистка приняла предложение Потапа и займется подбором репертуара для участников проекта.

Джерело: 24 канал