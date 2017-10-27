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    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»

    Бывшая народная избранница покорила всех четырех судей проекта
    Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была народным депутатом Верховной рады в 2014-15 годах, выступила на сцене популярной телепередачи «Голос країни». Она исполнила песню One Day и развернула всех четверых членов жюри. Артистка уточнила, что не преследует амбиции победить в этом конкурсе. Услышав это, Потап
    • Сьогодні, 11:43
    • Розсилка
    Злата Огневич
    Злата Огневич

    Бывшая народная избранница покорила всех четырех судей проекта

    Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была народным депутатом Верховной рады в 2014-15 годах, выступила на сцене популярной телепередачи «Голос країни». Она исполнила песню One Day и развернула всех четверых членов жюри.

    Артистка уточнила, что не преследует амбиции победить в этом конкурсе. Услышав это, Потап предложил певице стать звездным советником в его команде. 

    Артистка приняла предложение Потапа и займется подбором репертуара для участников проекта.

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    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»
    Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни»

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    Джерело: 24 канал

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