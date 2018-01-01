Monatik отправляется в концертный тур по США

Музыканту удалось добраться до американской сцены со второй попытки

Популярный украинский артист Monatik проведет концерты в семи городах по США и Канаде. Артист планирует посетить Нью-Йорк, Филадельфия, Торонто, Майями, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В Америке музыкант намерен представить свое популярное шоу Vitamin D, премьера которого состоялась в октябре прошлого года в киевском Дворце спорта и стало



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Monatik

Музыканту удалось добраться до американской сцены со второй попытки

Популярный украинский артист Monatik проведет концерты в семи городах по США и Канаде. Артист планирует посетить Нью-Йорк, Филадельфия, Торонто, Майями, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

В Америке музыкант намерен представить свое популярное шоу Vitamin D, премьера которого состоялась в октябре прошлого года в киевском Дворце спорта и стало самым масштабным в карьере артиста.

Изначально проведение этого тура планировалось еще на 2017 год. Однако перенести поездку пришлось в связи с тем, что миграционная служба отказала команде музыканта в выдаче рабочих виз.

С музыкально-танцевальной терапией Monatik уже посетил все уголки Украины, а также осенью прошлого года совершил успешный тур по Германии.

Накануне музыкант выпустил клип на свой сингл «То от чего без ума», который уже на протяжении пяти дней держится на лидирующих позициях в трендах YouTube.

Джерело: Сегодня