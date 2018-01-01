Каменских порадовала поклонников пикантной фотосессией

Певица позирует в легком халате и нижнем белье

В ходе своего отпуска на Майами певица Настя Каменских снялась в пикантной фотосессии. Звезда позировала на балконе и на пляже в нижнем белье и халате нараспашку. На паре снимков она предстает в тигровой блузе. Из под легкой одежды певица демонстрирует свои полуобнаженные формы. При этом акцент в снимках сделан именно на бедра артистки. Один из



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

Певица позирует в легком халате и нижнем белье

В ходе своего отпуска на Майами певица Настя Каменских снялась в пикантной фотосессии. Звезда позировала на балконе и на пляже в нижнем белье и халате нараспашку. На паре снимков она предстает в тигровой блузе.

Из под легкой одежды певица демонстрирует свои полуобнаженные формы. При этом акцент в снимках сделан именно на бедра артистки.

Один из снимков этой фотосессии певица ранее выложила на свою страницу в Instagram. Это фото вызвало бурные обсуждения среди поклонников артистки. Многие заподозрили певицу в том, что она утратила былые соблазнительные формы. Тем не менее, эта публикация собрала и множество восторженных отзывов.

Джерело: Табло ID