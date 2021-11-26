Публика в шоке. Катя Осадчая впервые показала фигуру после родов

Катя Осадчая показалась в одном лишь полотенце

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей Instagram страничке приятно удивила фанатов своей фигурой. Катя полетела в ОАЭ на съемку новой программы «Світське життя» и в перерывах между съёмочным процессом ведущая нашла минутку чтобы насладиться солнечными лучами и искупаться в водах персидского залива.

Катя Осадчая на пляже. Фото kosadcha

Также в stories звезда поделилась откровенными снимками, на которых прикрыла свою фигуру одним лишь полотенцем. На заднем фоне можно наблюдать чистичку виллы, в которой телеведущая живёт. Подписчики в восторге от того, как звезда выглядит через три месяца после родов.

Катя Осадчая в полотенце. Фото kosadcha

Напомним, что совсем недавно Катя Осадчая показала лицо своего трёхмесячного сына Даниила. Подписчики сразу же начали поздравлять Катю и желать малышу здоровья.