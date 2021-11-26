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    Публика в шоке. Катя Осадчая впервые показала фигуру после родов

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    Публика в шоке. Катя Осадчая впервые показала фигуру после родов
    Фото из открытых источников

    Катя Осадчая показалась в одном лишь полотенце

    Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей Instagram страничке приятно удивила фанатов своей фигурой. Катя полетела в ОАЭ на съемку новой программы «Світське життя» и в перерывах между съёмочным процессом ведущая нашла минутку чтобы насладиться солнечными лучами и искупаться в водах персидского залива.

    Катя Осадчая на пляже. Фото kosadcha
    Катя Осадчая на пляже. Фото kosadcha

    Также в stories звезда поделилась откровенными снимками, на которых прикрыла свою фигуру одним лишь полотенцем. На заднем фоне можно наблюдать чистичку виллы, в которой телеведущая живёт. Подписчики в восторге от того, как звезда выглядит через три месяца после родов.

    Катя Осадчая в полотенце. Фото kosadcha

    Катя Осадчая в полотенце. Фото kosadcha

    Напомним, что совсем недавно Катя Осадчая показала лицо своего трёхмесячного сына Даниила. Подписчики сразу же начали поздравлять Катю и желать малышу здоровья.

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    Теги: телеведущая Instagram Катя Осадчая
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    Публика в шоке. Катя Осадчая впервые показала фигуру после родов