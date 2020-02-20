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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет

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    <p>Крис Нот поделился с поклонниками радостной новостью</p> <div></div> - Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет

    Крис Нот поделился с поклонниками радостной новостью

    instagram.com/chrisnothofficial/

    19 февраля, 37-летняя жена актера Тара Уилсон родила второго наследника.

    Знаменитый американский актер Крис Нот опубликовал в Сети первый снимок новорожденного сына. Мальчика назвали Китсом. Артист не верит в предрассудки. Он решил показать личико наследника в день его рождения. Малыш лежал на фото в пеленках и посасывал свой кулачок.

     «Наш второй сын спустился к нам с Небес. Это Китс. Прекрасное пленяет навсегда», - прокомментировал снимок с новорожденным сыном Нот.

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    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет
    instagram.com/chrisnothofficial/

    В адрес звездной семьи тут же посыпались поздравления. Поклонники пожелали супруге Криса терпения, а новорожденному сыну - здоровья. «Растите большими и крепкими», «Счастья родителям, пусть сынок радует вас всегда», - написали пользователи в комментариях.

    Крис и Тара познакомились в 2002 году. В 2012-м влюбленные сыграли свадьбу. За четыре года до этого события у них родился сын Орион, которому сейчас уже исполнилось 12 лет.

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