Звезда сериала «Секс в большом городе» во второй раз стал отцом в 65 лет



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Крис Нот поделился с поклонниками радостной новостью instagram.com/chrisnothofficial/

19 февраля, 37-летняя жена актера Тара Уилсон родила второго наследника.

Знаменитый американский актер Крис Нот опубликовал в Сети первый снимок новорожденного сына. Мальчика назвали Китсом. Артист не верит в предрассудки. Он решил показать личико наследника в день его рождения. Малыш лежал на фото в пеленках и посасывал свой кулачок.

«Наш второй сын спустился к нам с Небес. Это Китс. Прекрасное пленяет навсегда», - прокомментировал снимок с новорожденным сыном Нот.

В адрес звездной семьи тут же посыпались поздравления. Поклонники пожелали супруге Криса терпения, а новорожденному сыну - здоровья. «Растите большими и крепкими», «Счастья родителям, пусть сынок радует вас всегда», - написали пользователи в комментариях.

Крис и Тара познакомились в 2002 году. В 2012-м влюбленные сыграли свадьбу. За четыре года до этого события у них родился сын Орион, которому сейчас уже исполнилось 12 лет.