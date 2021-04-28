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    Пышногрудая Федишин показала, как держит в тонусе свои формы (видео)

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    Певица Ирина Федишин - Пышногрудая Федишин показала, как держит в тонусе свои формы (видео)
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка готовится к лету

    Украинская певица Ирина Федишин, которая на днях выпустила атмосферный клип, снятый во Львове, уже активно готовится к лету.

    На странице в Instagram звезда разместила короткое видео, снятое в спортзале. В ролике Ирина предстает в обтягивающей футболке, спортивных штанах и, конечно, без макияжа. Под пристальным наблюдением тренера Ирина с помощью специальной установки качает руки.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    «Скоро лето. Дома почему-то не хватает времени на спорт, всегда находятся дела поважнее. А вот в зале мотивация растет», — отметила артистка.

    Фанаты поддержали своего кумира обнадеживающими комментариями.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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