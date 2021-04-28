Пышногрудая Федишин показала, как держит в тонусе свои формы (видео)

Артистка готовится к лету

Украинская певица Ирина Федишин, которая на днях выпустила атмосферный клип, снятый во Львове, уже активно готовится к лету.

На странице в Instagram звезда разместила короткое видео, снятое в спортзале. В ролике Ирина предстает в обтягивающей футболке, спортивных штанах и, конечно, без макияжа. Под пристальным наблюдением тренера Ирина с помощью специальной установки качает руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

«Скоро лето. Дома почему-то не хватает времени на спорт, всегда находятся дела поважнее. А вот в зале мотивация растет», — отметила артистка.

Фанаты поддержали своего кумира обнадеживающими комментариями.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.