67-летняя экс-модель объяснила, почему до сих пор снимается в откровенных фотосессиях

Женщины ее возраста часто пишут ей слова благодарности за то, что она не стесняется делиться подобными снимками

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли объяснила необходимость фотографий в купальниках. Ее цитирует Fox News.

В интервью для издания 67-летняя знаменитость рассказала, что часто снимается в бикини и публикует кадры в Instagram. Например, она позировала в слитном купальном костюме синего цвета во время отпуска. Также Бринкли разместила фото, на котором она задирает ногу в голубых мини-шортах, сидя в надувной лодке. По словам героини материала, женщины ее возраста часто пишут ей слова благодарности за то, что она не стесняется делиться подобными снимками.

«Мы все разные, и мы все уникальны. Если у вас отличные ноги, покажите их. Если есть что-то в себе, что вам действительно нравится, отпразднуйте это. Не поддавайтесь влиянию цифр, указывающих на возраст», — добавила она.

Известно, что Бринкли прославилась в конце 1970-х, когда появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issues. На данный момент звезда является лицом таких косметических компаний, как Sbla Beauty Beauty и Cosmetic & Personal Care.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.