  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)

    • Розсилка
    <p>Тина Кароль</p> <p>Фото: instagram.com/tina_karol/</p> - Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)

    Тина Кароль

    Фото: instagram.com/tina_karol/

    Звезда порадовала поклонников соблазнительным образом

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль представила клип на трек «Вабити». В новой видеоработе певица меняет соблазнительные наряды один за другим и демонстриует пышные прелести тела.

    Согласно сюжету, два домашних работника добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины Кароль, которая игриво обольщает их.

    Отметим, что новый клип Тины Кароль снимался в Лос-Анджелесе. Фото и видео с бэкстейджа съемок Тина регулярно делилась в Инстаграме.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
    Фото: instagram.com/tina_karol/

     Читайте также: Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Тина Кароль певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ