Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol/
Звезда порадовала поклонников соблазнительным образом
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль представила клип на трек «Вабити». В новой видеоработе певица меняет соблазнительные наряды один за другим и демонстриует пышные прелести тела.
Согласно сюжету, два домашних работника добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины Кароль, которая игриво обольщает их.
Отметим, что новый клип Тины Кароль снимался в Лос-Анджелесе. Фото и видео с бэкстейджа съемок Тина регулярно делилась в Инстаграме.