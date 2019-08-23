Пышногрудая красотка Тина Кароль соблазняет мужчин в новом клипе (видео)



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Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol/

Звезда порадовала поклонников соблазнительным образом

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль представила клип на трек «Вабити». В новой видеоработе певица меняет соблазнительные наряды один за другим и демонстриует пышные прелести тела.

Согласно сюжету, два домашних работника добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины Кароль, которая игриво обольщает их.

Отметим, что новый клип Тины Кароль снимался в Лос-Анджелесе. Фото и видео с бэкстейджа съемок Тина регулярно делилась в Инстаграме.

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