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    Шоу-биз

    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)

    • Розсилка
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Фото: @katehudson

    В флешмобе также поучаствовали актрисы Дакота Фаннинг и Мишель Монаган, певица Кэти Перри

    Знаменитости начали массово публиковать фотографии в нижнем белье розового цвета, принимая участие в благотворительной акции по борьбе с раком. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание в Page Six.

    Звезды снимались в комплекте Kit Undergarments в рамках запущенной маркой акции. Согласно ее условиям, калифорнийский онкологический центр Women’s Cancer Research Foundation будет получать от компании по одному доллару за каждый опубликованный в соцсетях пост с хештегом #kitstokickcancer. Кроме того, в фонд будут также направлены пять процентов от всех продаж компании за октябрь.

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    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)
    Ради борьбы с раком: звезды начали массово сниматься в нижнем белье (фото)

    Так, например, в нижнем белье стоимостью 106 долларов попозировала актриса Кейт Хадсон. Ее запечатлели в квартире с собранными в пучок волосами. Звезда фильма «Аватар» Зои Салдана, в свою очередь, сфотографировалась в бюстгальтере и трусах на стеклянном балконе на фоне океана.

    В флешмобе также поучаствовали актрисы Дакота Фаннинг и Мишель Монаган, поп-исполнительница Кэти Перри, комедиантка Минди Калинг, а также модели Беати Принслу и Никола Пельтц.

    Отмечается, что организация Women’s Cancer Research оказывает поддержку ученым, профессорам и медицинским работникам, которые проводят исследования с целью разработки более эффективных методов ранней диагностики, лечения и профилактики рака у женщин.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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