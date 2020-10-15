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    Самая сексуальная миллиардерша в бикини померялась грудью с подругами (видео)

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    Инстадива Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша в бикини померялась грудью с подругами (видео)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    23-летнюю Дженнер запечатлели в бикини

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в купальнике с подругами и порадовала фанатов. Ролик появился на ее странице в TikTok.

    На размещенных кадрах знаменитость и ее приятельницы купаются в бассейне с видом на холмы на территории собственного дома Дженнер. Они позируют в разных бикини под песню Bitter в исполнении певца Трэвора Дэниела (Trevor Daniel) и поп-исполнительницы с псевдонимом Fletcher. В конце видео подруги стоят спиной к автору ролика и ныряют в воду.

    @kyliejenner

    can she taste me now @fletcher

    Bitter by Fletcher x Trevor Daniel - addison rae

    23-летнюю Дженнер запечатлели в бикини, который состоит из разноцветного бюстгальтера и плавок с леопардовым принтом. Ее образ дополнили прямоугольные солнечные очки коричневого цвета и небольшие серьги.

    Ролик стал вирусным и набрал больше шести миллионов просмотров. Поклонники восхитились внешним видом Дженнер и других участниц видео в комментариях. «Кайли просто захватила TikTok», «Ее ролики становятся лучше с каждым разом», «Выглядишь потрясающе, Кайли!», «Вау, Кайли, продолжай в том же духе», — писали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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