Самая сексуальная миллиардерша в бикини померялась грудью с подругами (видео)



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Инстадива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

23-летнюю Дженнер запечатлели в бикини

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в купальнике с подругами и порадовала фанатов. Ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах знаменитость и ее приятельницы купаются в бассейне с видом на холмы на территории собственного дома Дженнер. Они позируют в разных бикини под песню Bitter в исполнении певца Трэвора Дэниела (Trevor Daniel) и поп-исполнительницы с псевдонимом Fletcher. В конце видео подруги стоят спиной к автору ролика и ныряют в воду.

23-летнюю Дженнер запечатлели в бикини, который состоит из разноцветного бюстгальтера и плавок с леопардовым принтом. Ее образ дополнили прямоугольные солнечные очки коричневого цвета и небольшие серьги.

Ролик стал вирусным и набрал больше шести миллионов просмотров. Поклонники восхитились внешним видом Дженнер и других участниц видео в комментариях. «Кайли просто захватила TikTok», «Ее ролики становятся лучше с каждым разом», «Выглядишь потрясающе, Кайли!», «Вау, Кайли, продолжай в том же духе», — писали фанаты.

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