Rammstein выпустили первый за 10 лет альбом



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instagram.com/rammsteinofficial/

На пластинке 11 песен, в том числе синглы Radio и Deutschland

Легендарная группа Rammstein выпустили первый за десять лет альбом. Пластинка так и называется - Rammstein. В ней 11 песен, включая уже вышедшие Radio и Deutschland. Альбом можно послушать в Apple Music и Spotify.

Гитарист группы Рихард Круспе рассказал о работе над пластинкой: «Сперва я не верил, что мы и правда выпустим еще один альбом Rammstein, - ведь это так болезненно. В прошлый раз мы почти распались… и я очень, очень нервничал из-за этого. Но мы научились уважать и верить друг в друга - и неожиданно я осознал, что по ощущениям все стало как в начале. Круг внезапно стал замыкаться».



