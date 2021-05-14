«Рапунцель» из Одессы раскрыла секрет мытья двухметровых волос (фото)

Благодаря двухметровым волосам модель обрела популярность в социальных сетях

Украинская модель раскрыла секрет мытья головы для отращивания двухметровых волос. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жительница Одессы Алена Кравченко, которую в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной в 182 сантиметра, поделилась с журналистами сложностями, с которыми она постоянно сталкивается из-за ухода за своей прической.

Так, например, героиня материала моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном, чтобы избежать повреждений.

Кроме того, модель отмечает, что во время мытья она каждый раз делает массаж головы и использует различные косметические средства. По словам жительницы Одессы, таким образом ей удается сохранять здоровье волос на протяжении 30 лет.

По информации издания, Кравченко предпочитает ходить с распущенными волосами, поэтому часто наступает на них из-за двухметровой длины. Женщина объяснила, что отращивала локоны с пяти лет, поэтому любит демонстрировать свою прическу на публике.

Известно, что благодаря двухметровым волосам модель обрела популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны 57 тысяч человек. По словам украинки, люди часто останавливают ее на улице, чтобы сфотографироваться.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.