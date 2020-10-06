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    Шоу-биз

    Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото

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    <p>Звезда раскованно позировала топлесс</p> <div></div> - Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото

    Звезда раскованно позировала топлесс

    instagram.com/da_astafieva/

    Певица устроила пикантную фотосессию

    Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева устроила эротическую фотосессию.

    На странице в Instagram артистка запостила несколько снимков, на которых появилась топлесс. Так, на первом фото знаменитость раскованно позировала только в трусиках и чулках лежа на диване. Астафьева продемонстрировала узкую талию и аппетитную грудь.

    «Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство — это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы — искусство!», - подписала фото звезда.

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    Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото
    Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото
    Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото
    instagram.com/da_astafieva/

    На другой фотографии Даша встала с прической в стиле 30-х годов и серым пиджаком на одном плече. Певица дерзко смотрела в камеру, прикрыв грудь рукой.

    «Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? Как знать...», - написала Даша.

    Новые откровенные снимки не на шутку взбудоражили воображение пользователей. Юзеры поделились эмоциями в комментариях.

    «Ого! Кажется, это одно из лучших фото», «Как жить, когда есть настолько красивые и уверенные в себе женщины», «Какая же вы красивая», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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