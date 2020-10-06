Раскованная Даша Астафьева снялась в одних чулках: пикантные фото



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Звезда раскованно позировала топлесс instagram.com/da_astafieva/

Певица устроила пикантную фотосессию

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева устроила эротическую фотосессию.

На странице в Instagram артистка запостила несколько снимков, на которых появилась топлесс. Так, на первом фото знаменитость раскованно позировала только в трусиках и чулках лежа на диване. Астафьева продемонстрировала узкую талию и аппетитную грудь.

«Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство — это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы — искусство!», - подписала фото звезда.

На другой фотографии Даша встала с прической в стиле 30-х годов и серым пиджаком на одном плече. Певица дерзко смотрела в камеру, прикрыв грудь рукой.

«Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? Как знать...», - написала Даша.

Новые откровенные снимки не на шутку взбудоражили воображение пользователей. Юзеры поделились эмоциями в комментариях.

«Ого! Кажется, это одно из лучших фото», «Как жить, когда есть настолько красивые и уверенные в себе женщины», «Какая же вы красивая», - комментируют фото пользователи сети.

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