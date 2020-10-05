Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото



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Британская модель Чарли Ховард instagram.com/charlihoward/

Подписчики обругали манекенщицу за неподобающий внешний ви

Британская модель Чарли Ховард (Charli Howard) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде, в результате чего столкнулась с критикой в сети. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах звезда запечатлена в коричневых брюках клеш, ботинках с острым носом и желтом топе из тонкой ткани, через которую просвечивает грудь. При этом на ней не было бюстгальтера. Свой образ Ховард дополнила сумкой леопардовой расцветки и несколькими подвесками.

Подписчики обругали манекенщицу за неподобающий внешний вид. «Ты великолепна, но не в этой вещи. Косточки выглядят такими неудобными», «Поверить не могу, что ты так ходишь. Было очень холодно», «Как много людей уже написали, что твой топ просвечивающий?», «Это ужасно», — высказывались они.

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