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    Шоу-биз

    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото

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    Британская модель Чарли Ховард - Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Британская модель Чарли Ховард
    instagram.com/charlihoward/

    Подписчики обругали манекенщицу за неподобающий внешний ви

    Британская модель Чарли Ховард (Charli Howard) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде, в результате чего столкнулась с критикой в сети. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных в сети кадрах звезда запечатлена в коричневых брюках клеш, ботинках с острым носом и желтом топе из тонкой ткани, через которую просвечивает грудь. При этом на ней не было бюстгальтера. Свой образ Ховард дополнила сумкой леопардовой расцветки и несколькими подвесками.

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    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    Модель вышла на улицу в просвечивающем грудь топе: скандальные фото
    instagram.com/charlihoward/

    Подписчики обругали манекенщицу за неподобающий внешний вид. «Ты великолепна, но не в этой вещи. Косточки выглядят такими неудобными», «Поверить не могу, что ты так ходишь. Было очень холодно», «Как много людей уже написали, что твой топ просвечивающий?», «Это ужасно», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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