  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид в прозрачном белье едва не показала больше дозволенного (видео)

    • Розсилка
    <p>23-летняя Белла Хадид поделилась тем, что осталось за кадром провокационного бельевого шоу Рианны Savage X Fenty</p> <div></div> - Супермодель Белла Хадид в прозрачном белье едва не показала больше дозволенного (видео)

    23-летняя Белла Хадид поделилась тем, что осталось за кадром провокационного бельевого шоу Рианны Savage X Fenty

    instagram.com/bellahadid/

    Звезда в прозрачном белье взволновала мужчин

    Показ коллекции певицы с нетерпением ждали многие: РиРи интриговала обещаниями, а зная ее, можно не сомневаться, что она сдержит каждое свое слово. Шоу и впрямь получилось невероятно сексуальным - и не в последнюю очередь благодаря выбору моделей. По подиуму прошлись главные красотки мира, начиная от Ирины Шейк и Беллы Хадид и заканчивая Карой Делевинь и Деми Мур.

    Теперь сестра недавно ставшей мамой Джиджи Хадид поделилась будоражащими роликами, которые сняла самостоятельно после показа. Белла не стала переодеваться, а предстала в том же наряде, в котором блистала на подиуме. На модели красовалось черное полупрозрачное белье и бриллиантовые цепи вокруг талии.

    Черные трусики с «опасной» высокой посадкой, казалось, вот-вот покажут больше дозволенного. Финальными штрихами образа стали высокие латексные ботфорты и перчатки такого же оттенка. Яркие украшения с бриллиантами удачно дополнили общую концепцию. Стилисты постарались на славу - высокая прическа Беллы стала удачным дополнением ее аутфита.

    Визажисты сделали самой красивой женщине в мире броский макияж, сместив акценты на ее «лисьи» глаза, подведя их с помощью ярких черных стрелок. Сияющая кожа модели и насыщенный румянец идеально вписались в ее бьюти-образ. «Ты такая горячая», «Белла, ну ты даешь», «Просто космос», «Невозможно смотреть без восторга», «Ты - нереальная красотка, таких не бывает», «В тебя невозможно не влюбиться», «Плохая девчонка», «Секс в чистом виде», - не поскупились на комплименты звезде мужчины.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак

    .

    знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies