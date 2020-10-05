Супермодель Белла Хадид в прозрачном белье едва не показала больше дозволенного (видео)



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23-летняя Белла Хадид поделилась тем, что осталось за кадром провокационного бельевого шоу Рианны Savage X Fenty instagram.com/bellahadid/

Звезда в прозрачном белье взволновала мужчин

Показ коллекции певицы с нетерпением ждали многие: РиРи интриговала обещаниями, а зная ее, можно не сомневаться, что она сдержит каждое свое слово. Шоу и впрямь получилось невероятно сексуальным - и не в последнюю очередь благодаря выбору моделей. По подиуму прошлись главные красотки мира, начиная от Ирины Шейк и Беллы Хадид и заканчивая Карой Делевинь и Деми Мур.

Теперь сестра недавно ставшей мамой Джиджи Хадид поделилась будоражащими роликами, которые сняла самостоятельно после показа. Белла не стала переодеваться, а предстала в том же наряде, в котором блистала на подиуме. На модели красовалось черное полупрозрачное белье и бриллиантовые цепи вокруг талии.

Черные трусики с «опасной» высокой посадкой, казалось, вот-вот покажут больше дозволенного. Финальными штрихами образа стали высокие латексные ботфорты и перчатки такого же оттенка. Яркие украшения с бриллиантами удачно дополнили общую концепцию. Стилисты постарались на славу - высокая прическа Беллы стала удачным дополнением ее аутфита.

Визажисты сделали самой красивой женщине в мире броский макияж, сместив акценты на ее «лисьи» глаза, подведя их с помощью ярких черных стрелок. Сияющая кожа модели и насыщенный румянец идеально вписались в ее бьюти-образ. «Ты такая горячая», «Белла, ну ты даешь», «Просто космос», «Невозможно смотреть без восторга», «Ты - нереальная красотка, таких не бывает», «В тебя невозможно не влюбиться», «Плохая девчонка», «Секс в чистом виде», - не поскупились на комплименты звезде мужчины.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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