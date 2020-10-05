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    Шоу-биз

    «Откровенность за гранью»: Трансгендерная модель сфотографировалась полностью голой

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    Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан - «Откровенность за гранью»: Трансгендерная модель сфотографировалась полностью голой
    Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан
    Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок

    Некоторые подписчики раскритиковали снимок модели

    Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) сфотографировалась полностью голой и смутила подписчиков своей худобой. Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

    На фото Квинливан сидит на кровати без одежды и снимает свое отражение в зеркале. При этом обнаженную грудь девушка прикрывает собственными руками, а из аксессуаров на ней только тонкие цепи.

    «Вы можете сколь угодно осквернять мое имя, но это только делает меня еще лучше», — подписала публикацию модель.

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    Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок

    Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок. «Это уже слишком откровенно. Может, пора заглянуть в Библию?», «Ты какая-то безумно худая», «Если честно, выглядишь как скелет», — писали они.

    Тем не менее нашлись и те, кто был в восторге от поста Квинливан. «Тедди — абсолютно великолепная и идеальная женщина с головы до пят. И у нее самый красивый голос на планете», «Твое тело — это буквально мое вдохновение. Твои лицо, тело и индивидуальность так гармонично сочетаются!» — хвалили ее фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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