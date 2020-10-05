«Откровенность за гранью»: Трансгендерная модель сфотографировалась полностью голой



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Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок

Некоторые подписчики раскритиковали снимок модели

Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) сфотографировалась полностью голой и смутила подписчиков своей худобой. Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото Квинливан сидит на кровати без одежды и снимает свое отражение в зеркале. При этом обнаженную грудь девушка прикрывает собственными руками, а из аксессуаров на ней только тонкие цепи.

«Вы можете сколь угодно осквернять мое имя, но это только делает меня еще лучше», — подписала публикацию модель.

Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок

Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок. «Это уже слишком откровенно. Может, пора заглянуть в Библию?», «Ты какая-то безумно худая», «Если честно, выглядишь как скелет», — писали они.

Тем не менее нашлись и те, кто был в восторге от поста Квинливан. «Тедди — абсолютно великолепная и идеальная женщина с головы до пят. И у нее самый красивый голос на планете», «Твое тело — это буквально мое вдохновение. Твои лицо, тело и индивидуальность так гармонично сочетаются!» — хвалили ее фанаты.

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