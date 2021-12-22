Рассекречен гонорар Киану Ривза за новую «Матрицу»

Актер получает больше всех в Голливуде

На днях состоялась премьера ленты «Матрица: Воскрешение», где 57-летний актер снова сыграл Нео. Стало известно, какой гонорар получил Киану Ривз за съемку в новой части культовой ленты. Как пишет Variety, артисту заплатили от 12 до 14 миллионов долларов.

В отличие от трех предыдущих фильмов, каждый из которых был срежиссирован и написан дуэтом Вачовски, четвертая лента была создана только Ланой Вачовски.

К слову, редакция сайта Just Jared составила и опубликовала список из двадцати самых больших зарплат кинозвезд последних тридцати лет. И именно Киану Ривз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Издание пишет, что актер получил за трилогию «Матрица» $250 миллионов долларов. На втором месте оказался Брюс Уиллис: его самый высокий гонорар составил $120 миллионов за картину «Шестое чувство» 1999 года. Третья строчка – за Томом Крузом, который за «Войну миров» 2005 года получил $100 миллионов. Этот актер отметился в рейтинге еще дважды: пятое место – фильм «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 2011 года и $75 миллионов, а также десятое – «Миссия невыполнима» 1996 года и $70 миллионов.