Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка



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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Звездные супруги ведут скрытный образ жизни

32-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз еще в августе, но новорожденного показали лишь сейчас Звезда фильма «Дэдпул» поделился в Twitter кадром с женой и ребенком. Счастлива пара с малышом на руках позирует на живописном фоне природы. Лицо крохи Райан спрятал, зато рассекретил пол.

«Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я», – написал актер, тем самым дав понять, что у них с Лайвли родилась девочка.

«Вы чудо, поздравляю!», «Солнечное фото», «Райан, чаще публикую фото своих девочек», «Пусть у вас всегда будут улыбки на лицах», - написали фолловеры.