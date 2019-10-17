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    Шоу-биз

    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка

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    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс - Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

    Звездные супруги ведут скрытный образ жизни

    32-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз еще в августе, но новорожденного показали лишь сейчас Звезда фильма «Дэдпул» поделился в Twitter кадром с женой и ребенком. Счастлива пара с малышом на руках позирует на живописном фоне природы. Лицо крохи Райан спрятал, зато рассекретил пол.

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    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
    Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка

     «Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я», – написал актер, тем самым дав понять, что у них с Лайвли родилась девочка.

     «Вы чудо, поздравляю!», «Солнечное фото», «Райан, чаще публикую фото своих девочек», «Пусть у вас всегда будут улыбки на лицах», - написали фолловеры.

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