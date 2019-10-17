Райан Рейнольдс впервые показал своего третьего ребенка
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Звездные супруги ведут скрытный образ жизни
32-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз еще в августе, но новорожденного показали лишь сейчас Звезда фильма «Дэдпул» поделился в Twitter кадром с женой и ребенком. Счастлива пара с малышом на руках позирует на живописном фоне природы. Лицо крохи Райан спрятал, зато рассекретил пол.
«Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я», – написал актер, тем самым дав понять, что у них с Лайвли родилась девочка.
«Вы чудо, поздравляю!», «Солнечное фото», «Райан, чаще публикую фото своих девочек», «Пусть у вас всегда будут улыбки на лицах», - написали фолловеры.