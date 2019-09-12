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    Шоу-биз

    «Раздень меня»: O.Torvald и Юлия Юрина из Yuko оказались в одной постели (видео)

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    Женя Галич и Юлия Юрина - «Раздень меня»: O.Torvald и Юлия Юрина из Yuko оказались в одной постели (видео)
    Женя Галич и Юлия Юрина

    Украинские звезды порадовали пикантным видео

    Популярная украинская группа O.Torvald и солистка группы YUKO Юлия Юрина представили совестную песню «Роздягни мене» и клип на нее.

    Режиссером видео стал Delta Arthur, известный по сотрудничеству с alyona alyona.

    Музыка к песне родилась у Жени Галича, когда тот мылся в душе. Через несколько минут он придумал припев и тогда решил, что в трек идеально впишется Юлия Юрина.

    «Не могу объяснить, почему именно она, наверное, это было интуитивное решение. Я просто понимал, что, кроме нее, этот трек не сделает никто другой. Она привнесла очень много своих идей и мыслей, это полноценная коллаборация двух артистов», - прокомментировал фронтмен O.Torvald.

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    Джерело: СЛУХ

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