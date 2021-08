От $300 тысяч за эпизод. Стали известны гонорары голливудских звезд за роли в сериалах

Гонорары звезд начинаются от $300 тысяч за эпизод

Издание Variety, которое недавно озвучило гонорары топовых актеров за роль в одном фильме, заинтересовалось и доходами звезд сериалов. «Стриминговый бум», печально сказавшийся на процентах с проката для кинозвезд, пошел на пользу тем, кто заключил контракт с ведущими стриминговыми платформами.

Так, рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в сериалах неожиданно возглавил Крис Прэтт, которому за один эпизод «Списка смертников» полагается больше миллиона долларов. Также в топе нашлось место для трех подруг из продолжения «Секса в большом городе», «Первых леди» Мишель Пфайффер, Виолы Дэвис и Джиллиан Андерсон, а также Педро Паскаля, воплотившего на экране главного героя экранизации игры The Last Of Us, над которой сейчас работает российский режиссер Кантемир Балагов.

Сколько телезвезды получают за один эпизод:

1. Крис Прэтт — $1,4 млн за эпизод сериала «Список смертников»

2. Джефф Бриджес — $1 млн за эпизод сериала «Старик»

3. Брайан Крэнстон — $750 тысяч за эпизод сериала «Ваша честь»

4. Сара Джессика Паркер — $650–750 тысяч за эпизод продолжения «Секса в большом городе»

5. Синтия Никсон — $650–750 тысяч за эпизод продолжения «Секса в большом городе»

6. Кристин Дэвис — $650–750 тысяч за эпизод продолжения «Секса в большом городе»

7. Кейт Уинслет — $650 тысяч за эпизод сериала «Мейр из Исттауна»

8. Стив Мартин — $600 тысяч за эпизод сериала «Убийство в одном здании»

9. Мартин Шорт — $600 тысяч за эпизод сериала «Убийство в одном здании»

10. Педро Паскаль — $600 тысяч за эпизод сериала «Одни из нас»

11. Виола Дэвис — $600 тысяч за эпизод сериала «Первая леди»

12. Мишель Пфайффер — $600 тысяч за эпизод сериала «Первая леди»

13. Джиллиан Андерсон — $600 тысяч за эпизод сериала «Первая леди»

14. Алек Болдуин — $575 тысяч за эпизод сериала «Доктор Смерть»

15. Анджела Бассетт — $450 тысяч за эпизод сериала «9-1-1»

16. Джуд Лоу — $425 тысяч за эпизод сериала «Третий день»

17. Генри Кавилл — $400 тысяч за эпизод сериала «Ведьмак»

18. Джейсон Судейкис — $400 тысяч за эпизод сериала «Тед Лассо»

19. Брайан Кокс — $400–500 тысяч за эпизод сериала «Наследники»

20. Вайнона Райдер — $350–400 тысяч за эпизод сериала «Очень странные дела»

21. Дэвид Харбор — $350–400 тысяч за эпизод сериала «Очень странные дела»

22. Сара Снук — $300–350 тысяч за эпизод сериала «Наследники»

23. Киран Калкин — $300–350 тысяч за эпизод сериала «Наследники»

24. Джереми Стронг — $300–350 тысяч за эпизод сериала «Наследники»

