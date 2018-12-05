Рэпер Lil Pump задержан датскими полицейскими



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Lil Pump

Для музыканта это второй арест за три месяца

Lil Pump попал в руки полиции Копенгагена: вся его команда была задержана по неизвестной причине. По данным TMZ, у рэпера и компании было найдено нечто запрещенное законом.

По пути в участок рэпер заскучал и запустил прямой эфир в Instagram, а чтобы подписчики не сомневались, кто самый крутой в полицейской машине, Lil Pump показывал средний палец в спину стражей порядка. К несчастью, они это заметили и решили не расставаться с рэпером подольше. В результате концерт в Финляндии пришлось отменить, официальная причина — «непредвиденные обстоятельства».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 4 Дек 2018 в 11:37 PST

Обвинений рэперу не предъявлено, поэтому в течение 24 часов он выйдет на свободу с чистой совестью. Для него это второй арест за три месяца, а в феврале 17-летний Lil Pump был задержан за стрельбу в собственном доме.

Напомним, Газзи Гарсия, более известный по сценическому псевдониму Lil Pump — американский рэпер и продюсер из Майами, штат Флорида. Гарсия начал загрузку песен на странице SoundCloud в 2016 году. В 2017 году Lil Pump выпустил дебютный одноименный альбом, достигший третьей строчки в чарте Billboard 200.

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