Экс-«Виа Гра» в дерзком бикини скопировала Эмили Ратаковски (фото)

38-летняя певица составила пикантный пляжный образ

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова примерила одну из своих недавних разработок – красное бикини на завязках.

«Я создала самые фотогеничные купальники для загара», — отметила поп-дива. Внимательные фанаты заметили, что россиянка вдохновилась идеями американской модели и дизайнера Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). Звезда подиумов также делает акцент на пикантном лифе и талии, которую подчеркивает шнуровкой.

«Ну красивая – пропали слова!», «Явно не сама создала, а скопировала идею», «Фигурка лучше, чем у Эмили Ратаковски!», «Анечка, ты супер!», «О, какая горячая девушка! Янис, держи ее крепче», «Сама грациозность. Почти как Ратаковски, худышка шикарная!», «Выглядишь на миллион», «Крутая, тело подтянутое и упругое», «Мечтаю о такой форме. Идеальная», — написали взволнованные фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.