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    Экс-«Виа Гра» в дерзком бикини скопировала Эмили Ратаковски (фото)

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    Экс-«Виа Гра» в дерзком бикини скопировала Эмили Ратаковски (фото)

    38-летняя певица составила пикантный пляжный образ

    Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова примерила одну из своих недавних разработок – красное бикини на завязках.

    «Я создала самые фотогеничные купальники для загара», — отметила поп-дива. Внимательные фанаты заметили, что россиянка вдохновилась идеями американской модели и дизайнера Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). Звезда подиумов также делает акцент на пикантном лифе и талии, которую подчеркивает шнуровкой.

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    «Ну красивая – пропали слова!», «Явно не сама создала, а скопировала идею», «Фигурка лучше, чем у Эмили Ратаковски!», «Анечка, ты супер!», «О, какая горячая девушка! Янис, держи ее крепче», «Сама грациозность. Почти как Ратаковски, худышка шикарная!», «Выглядишь на миллион», «Крутая, тело подтянутое и упругое», «Мечтаю о такой форме. Идеальная», — написали взволнованные фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Экс-«Виа Гра» в дерзком бикини скопировала Эмили Ратаковски (фото)