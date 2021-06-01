Как выглядит роскошный особняк Памелы Андерсон за $15 миллионов (фото)

Интерьер дома Памелы Андерсон оформлен в светлых оттенках

53-летняя американская актрис Памела Андерсон продает роскошный особняк в Малибу за $14,9 миллиона. Знаменитость приобрела его еще в 2000 году.

Так, в нем есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, сауна, большая светлая кухня. На крыше есть терраса с лежаками, спа, камин и бассейн. Особенность звездного дома – наличие частного песчаного пляжа с выходом к океану. Об этом сообщает Realtor.

Интерьер дома Памелы Андерсон оформлен в светлых оттенках и имеет много элементов из натурального дерева. Отмечается, что известная актриса, которая в этом году вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, вместе с супругомхочет жить в коттедже на острове Ванкувер (Канада). Он достался ей в наследство от бабушки.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.